Власти Индонезии оценили число оставшихся под завалами в 152 тыс.

В Индонезии под завалами после землетрясения магнитудой 7,5 и цунами в конце сентября могут оставаться около 152 тыс. человек, заявил глава департамента информации и работы со СМИ индонезийского МИДа Ахмад Рамадан, передает агентство Bernama.

Он добавил, что число получивших ранения из-за стихийных бедствий составило более 2,5 тыс. человек, многие из них были госпитализированы. По словам Рамадана, землетрясение и цунами привели к разрушению более 65,7 тыс. домов.

Подземные толчки магнитудой 7,5 возле острова Сулавеси в Индонезии произошли 28 сентября. После этого рядом с Сулавеси произошло еще два землетрясения. Власти страны сообщали, что жертвами стихийных бедствий стали 1,6 тыс. человек.В ООН выделили Индонезии $15 млн на ликвидацию последствий.