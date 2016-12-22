Количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек

Власти Индонезии заявили о 384 погибших на острове Сулавеси в результате землетрясения и цунами. Данные неокончательные, поисково-спасательная операция продолжается. Большинство погибших готовились на пляже к городскому фестивалю

Руины магазина вблизи пляжа на острове Сулавеси (Фото: Antara Foto Agency / Reuters)

Жертвами землетрясения и последовавшим за ним цунами в Индонезии стали по меньшей мере 384 человека, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

«Когда вчера возникла угроза цунами, люди все еще занимались делами на пляже и не сразу убежали, они погибли», — сказал представитель BNPB Сутопо Нугрохо на пресс-конференции в Джакарте.

​Сотни людей готовились к пляжному фестивалю, чтобы отпраздновать годовщину города Палу на острое Сулавеси. Фестиваль должен был начаться в пятницу вечером. Именно вблизи этого острова произошло землетрясение.

По словам Нугрохо, выжили люди, которые сумели забраться на деревья на высоту более шести метров. ​

Атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин рассказал «РИА Новости», что данных о пострадавших или погибших россиянах посольство не получало. «Мы предполагаем, что их [граждан России] там не было, поскольку это совершенно не туристический район», — сказал он.

Утром в пятницу, 28 сентября, у побережья Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков, которые продолжались и утром в субботу. Власти выпустили предупреждение о цунами после землетрясения, однако сняли его через некоторое время.