У берегов Индонезии произошли два землетрясения

Два землетрясения зафиксировали рядом с индонезийским островом Сумба, сообщает в Twitter Геологическая служба США.

Так, подземные толчки магнитудой 5,9 произошли в 02:59 мск. в 40 километрах от острова Сумба. Как подчеркивает издание Channel News Asia, там проживают около 750 тыс. человек. Следующее землетрясение зафиксировали спустя 17 минут, его магнитуда составила 6.

Ранее стало известно, что жертвами жертвами землетрясение и цунами, которые обрушились на индонезийский остров Сулавеси 28 сентября стали более 1,2 тыс. человек. При этом издание Jakarta Post сообщало, что число погибших, находящихся под завалами, может достигать 2 тыс. человек.