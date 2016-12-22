ООН выделила Индонезии $15 млн на ликвидацию последствий цунами

ООН выделила $15 млн властям Индонезии в качестве помощи для ликвидации последствий серии землетрясений и последующего цунами, которые унесли жизни более 1,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ).

«Правительство Индонезии имеет опыт и хорошее оснащение для борьбы со стихийными бедствиями, но иногда, как и во всех других странах, необходима и внешняя помощь», — прокомментировал выделение средств глава ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По его словам, денежная помощь необходима Индонезии, учитывая масштабы и сложность этой чрезвычайной ситуации. Он уточнил, что различные подразделения ООН тесно сотрудничают с индонезийскими властями для оказания помощи в целях спасения жизней.

Землетрясение магнитудой 6,1 у острова Сулавеси произошло утром 28 сентября. Позднее произошел подземный толчок магнитудой 7,5. За ними последовал​ ряд афтершоков, их общее количество к воскресенью достигло 170. Толчки вызвали волну цунами высотой до 6 м. Наиболее пострадал город Палу и деревни вокруг него. В результате стихии погибли более 1,2 тыс. человек.