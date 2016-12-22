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Последствия землетрясения и цунами в Индонезии. Фоторепортаж
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Последствия землетрясения и цунами в Индонезии. Фоторепортаж
Общество, 12:25
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Последствия землетрясения и цунами в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Индонезии 28 сентября. Мощные подземные толчки стали причиной цунами. К утру 1 октября стало известно, что число жертв превысило 1200. Последствия удара стихии — в фотогалерее РБК

Фото: Antara Foto / Muhammad Adimaja via Reuters

Первый подземный толчок на индонезийском острове Сулавеси был зафиксирован 28 сентября утром. Сейсмологи сообщили о магнитуде 6,1. Второй удар имел магнитуду 7,5

Фото: Rio Mario / AP

За первыми землетрясениями последовали афтершоки. За двое суток их число достигло 170

Фото: Antara Foto / Muhammad Adimaja via Reuters

Высота волны цунами, вызванной землетрясениями, достигала 6 м

Фото: Arimacs Wilander / AP

Местное Агентство метеорологии через полчаса после первых толчков отменило угрозу цунами, так как приборы не смогли зафиксировать необходимые данные. По сообщениям местных властей, система раннего обнаружения цунами в стране не работает полноценно начиная с 2012 года

Фото: Antara Foto / Muhammad Adimaja via Reuters

Больше всего от стихии пострадал город Палу. Люди, отдыхавшие там, готовились к пляжному фестивалю в честь дня города

Фото: Antara Foto / Basri Marzuki via Reuters

Точное число погибших неизвестно. Издание The Straits Times со ссылкой на президента страны Джоко Видодо сообщило, что жертв уже больше 1200

Фото: Antara Foto / Muhammad Adimaja via Reuters

По информации Jakarta Post (без ссылки на источник), из-за селевых потоков могли погибнуть 2 тыс. человек

Фото: Antara Foto / Darwin Fatir via Reuters

16 тыс. жителей острова Сулавеси покинули свои дома

Фото: EPA / ТАСС

Как сообщили в посольстве России в Джакарте, россиян нет в числе погибших. Обращений от пострадавших также не было. Ростуризм рекомендовал избегать сейсмически опасных районов Индонезии

Фото: Mast Irham / EPA / ТАСС

Стихия разрушила тысячи домов и объекты инфраструктуры. 1 октября сейсмологи зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 5,1

Фото: Mast Irham / EPA / ТАСС

1200 заключенных сбежали из тюрем в Индонезии, так как опасались за свою жизнь. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил Channel News Asia

Фото: EPA / ТАСС

Евросоюз в качестве помощи направил Индонезии $1,5 млн

Фото: Mast Irham / EPA / ТАСС

О готовности оказать содействие пострадавшей стране также заявили Турция и США

Фото: Mast Irham / EPA / ТАСС

Местные власти объявили чрезвычайное положение на две недели — с 28 сентября по 11 октября

Автор: Анастасия Антипова.
Теги: мультимедиа , землетрясение , Индонезия
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