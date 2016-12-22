FT сообщила об атаке российских хакеров на исламский канал в Британии

Российская военная разведка в июле 2015 года совершила кибератаку на британский исламский телеканала Islam Channel. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на представителя телеканала.

Как отмечается в сообщении, хакеры взяли под контроль всю компьютерную систему и инфраструктуру вещателя. «У них был полный контроль. Они могли видеть все, что мы делали. Много недель мы не могли отсылать или получать электронную почту. Мы чувствовали себя беспомощными», — рассказал собеседник издания. По его словам, последствия от кибератаки напоминали о себе пять месяцев, пока специалисты из британской разведки не удалили хакеров из системы.



В The Islam Channel отметили, что руководители телеканала не знали о вмешательстве в его работу, пока представители властей не сказали им о хакерской атаке. «Они сказали нам, что это не был хакер-любитель, а кто-то на государственном уровне, однако не уточнили название страны», — отметил представитель телеканала. Всего британским спецслужбам потребовалось несколько месяцев, чтобы противостоять этой атаке, рассказал собеседник издания.

Британские неназванные чиновники подтвердили газете, что целью атаки был Islam Channel.

Издание отмечает, что телеканал был основан в 2004 году. Он ведет трансляцию на Россию, Азию, Европу и Африку. Канал осуществляет бесплатное круглосуточное вещание из пригорода Лондона. Мотивы атаки на Islam Channel неясны.

Ранее, в четверг, 4 октября, Министерство обороны Нидерландов обвинило четырех россиян в попытке взлома серверов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В ведомстве отметили, что их выслали из страны. По мнению голландского военного ведомства, россияне работают на Государственное разведывательное управление (ГРУ). В этот же день американский Минюст предъявил обвинения высланным из Нидерландов и еще трем россиянам в хакерских атаках на спортивные организации. В американском ведомстве полагают, что они делали это с целью «отомстить» за отстранения спортсменов из России.



Постоянный представитель в Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон сказал, что подобные обвинения могут стать поводом для введения санкций против России за применения химоружия. Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что против Москвы ведется «организованная кампания по дискредитации».