Церковь Болгарии отказалась провести Всеправославный собор по просьбе РПЦ

Болгарская православная церковь отказалась участвовать в общеправославном соборе по церковной ситуации на Украине, который предложил провести патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Соответствующее решение принял синод болгарской церкви, сообщается на ее сайте.



За обсуждение проголосовали три члена заседания, против — восемь.

Во вторник, 2 октября, заместитель главы внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов рассказал, что патриарх Кирилл направил всем предстоятелям православных церквей письмо, в котором предложил обсудить вопрос об украинской автокефалии, передавало «РИА Новости». Всего в мире 15 православных церквей.

В сентябре украинский президент Петр Порошенко заявил, что украинская церковь вышла «на финишную прямую» в вопросе о независимости от Московского патриархата. По его словам, были назначены два экзарха для этого процесса.

Глава Константинопольской патриархии Варфоломей сказал, что УПЦ в скором времени сможет добиться автокефалии. По его словам, «это ее право». После назначения экзархов Русская православная церковь прервала дипломатические отношения с Константинопольским патриархатом. Также такое решение принял УПЦ Московского патриархата и Русская православная церковь за рубежом.