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МИД Эквадора подтвердил убежище Ассанжу
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МИД Эквадора подтвердил убежище Ассанжу
Политика, 01:56
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МИД Эквадора подтвердил убежище Ассанжу

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что статус убежища для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продолжает действовать. Об этом он заявил в интервью изданию El Universo.

Он пояснил, что у Ассанжа двойное гражданство, в том числе австралийское. Валенсия отметил, что именно от лица гражданина Австралии основатель Wikileaks попросил убежища.

В августе президент Эквадора Ленин Морено заявил, что эквадорское правительство ведет переговоры с представителями Ассанжа. Он отметил, что если стороны достигнут соглашения, то основатель WikiLeaks покинет эквадорское посольство. По его словам, это может произойти в любое время, но только в том случае, если права Ассанжа не будут нарушены.

Основатель WikiLeaks попросил политическое убежище в у Эквадора в 2012 году. Он опасался, что его экстрадируют в США, где против него открыто дело из-за публикации секретной информации. В результате Ассанж получил статус натурализованного гражданина Эквадора. В течение шести лет он так и не покидал здания посольства.

В июне 2012 году лондонский суд выдал ордер на арест основателя WikiLeaks в связи с расследованием в Швеции дела о сексуальных домогательствах. Однако, в мае 2017 года оно было прекращено. На данный момент у полиции Лондона есть ордер на арест Ассанжа в связи с неявкой в суд.

В конце сентября The Guardian сообщила, что Россия и Эквадор работали над планом по вывозу основателя WikiLeaks из посольства в Лондоне. По данным издания, Москва и Кито планировали вывести его в 2017 году на Рождество. Собеседники The Guardian рассказали, что Ассанжу хотели выдать дипломатическое документы, которые обеспечили ему неприкосновенность. Источники издания отмечали, что в Москве заявляли о готовности принять его, но от плана отказались из-за большого риска.

В Министерстве иностранных дел России назвали сообщение The Guardian «инсинуаций русофобского характера». В внешнеполитическом ведомстве сказали, что российские дипломаты не контактировали на эту тему с сотрудниками эквадорского посольства в Лондоне и с представителями Ассанжа.

Теги: Эквадор , Джулиан Ассанж , Посольство
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