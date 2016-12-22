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МИД прокомментировал статью The Guardian о плане по вывозу Ассанжа
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МИД прокомментировал статью The Guardian о плане по вывозу Ассанжа
Политика, 12:39
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МИД прокомментировал статью The Guardian о плане по вывозу Ассанжа

Министерство иностранных дел России заявило, что статья The Guardian о работе над побегом из посольства в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа содержит ряд «инсинуаций русофобского характера». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как утверждается, российские дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства в Лондоне, ни на представителей Ассанжа для помощи в его выезде из Британии. В ведомстве отметили, что «попытки придать конспирологический характер встречам эквадорских дипломатов в российском посольстве не выдерживают критики».

The Guardian рассказала о секретном плане по вывозу Ассанжа в Россию
Политика

Накануне британская газета The Guardian писала, что Эквадор и Россия работали над проектом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне. По данным источников газета, операция была запланирована на Рождество 2017 года. Работу с российской стороной координировал консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарвез. План вывоза Ассанжа предусматривал выдачу ему дипломатических документов, которые бы обеспечили неприкосновенность. Источники издания подтвердили, что в Москве готовы были принять Ассанжа. Однако от плана было решено отказаться из-за высокой степени риска.

Нарвез опроверг информацию о своих контактах с российскими дипломатами, однако подтвердил, что посещал публичные мероприятия в российском посольстве.

Теги: МИД России , Великобритания , Джулиан Ассанж
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