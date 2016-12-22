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Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства в Лондоне
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Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства в Лондоне
Ассанж получил право на свободу, 21:46
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Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства в Лондоне

​Правительство Эквадора ведет переговоры с представителями основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено, сообщает NTN24. По его словам, при достижении сторонами соглашения, Ассанж покинет посольство Эквадора в Лондоне. Морено отметил, что это может произойти «в любой момент», но в том случае, если права Ассанжа не будут нарушены.​

В начале августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что основатель WikiLeaks принял решение в ближайшее время покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем.

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Ассанж в 2012 году попросил политического убежища у Эквадора в связи с опасениями экстрадиции в США, так как против него открыто дело из-за разглашения секретной информации в рамках проекта WikiLeaks. Он получил статус натурализованного гражданина и за шесть лет ни разу не покидал здание дипмиссии.

В июне 2012 года Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на арест Ассанжа в связи с расследованием в Швеции против него дела о сексуальных домогательствах. Несмотря на то, что это дело было прекращено властями Швеции в мае 2017 года, у полиции Великобритании есть ордер на его арест.

Теги: Джулиан Ассанж , WikiLeaks , посольство Эквадора
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