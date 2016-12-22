Израильский министр заявил о невозможности засечь F-35 с помощью С-300

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Москва передала Дамаску, не смогут засечь истребители F-35, заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в эфире армейского радио, передает Haaretz.

«Вы знаете, у нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире. Эти батареи (С-300. — РБК) не способны даже засечь их», — сказал он. Как отмечает издание, первые F-35 поступили в Израиль в 2017 году.

Россия приняла решение передать Сирии С-300, после того как сирийские военные во время отражения атаки израильских истребителей F-16 сбили находившийся в том же районе российский Ил-20, в результате чего погибли 15 военных.

В Минобороны России считают, что израильские летчики виновны в создании опасной ситуации, так как «укрылись» за российским самолетом. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу объяснил необходимость передать Дамаску С-300 тем, что подобный шаг поможет «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».

Израиль считает, что ответственность за ​инцидент лежит на сирийских военных, открывших «беспорядочный огонь». В свою очередь, в Госдепе США заявили, что поставка С-300 Сирии будет способствовать эскалации ситуации в регионе.