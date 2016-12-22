ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,30 66,04 EUR Нал. 77,34 76,18 USD Бирж. 66,59 -0,43 EUR Бирж. 76,71 -0,45 USD ЦБ. 66,63 +0,42 EUR ЦБ. 76,66 +0,61 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6596,20 +13,00 IMOEX 2450,90 -0,57% RTSI 1159,33 -0,12% Brent 84,71 -1,01% DJIA 26443,19 -0,66% Nasdaq 7785,91 -1,17%
Израильский министр заявил о невозможности засечь F-35 с помощью С-300
Лента новостей
Депутаты из Ингушетии заявили в СК о нарушениях при голосовании о границе 22:39, Политика Израильский министр заявил о невозможности засечь F-35 с помощью С-300 22:23, Политика Костин назвал ненормальным «новый геополитический порядок» 21:51, Бизнес ЦСКА подписал контракт с нападающим Лассаной H’Диайе 21:51, Спорт «ВКонтакте» назвала виды раскрываемых властям личных данных пользователей 21:31, Общество Попавшим под санкции компаниям дадут новые валютные послабления 21:22, Экономика В Киеве потребовали допустить к Сенцову украинских врачей 21:22, Политика Полгода за слово: как Верховная рада решила защитить украинский язык 21:09, Политика В Москве арестовали угрожавшего взрывом на Васильевском спуске мужчину 21:00, Общество СПЧ рассказал об уголовном деле против руководства фонда Доктора Лизы 20:58, Бизнес Появилось видео ДТП под Тверью с 13 погибшими 20:54, Общество ЦИК ДНР не пустила Павла Губарева на выборы главы республики 20:51, Политика В Великобритании и Германии не исключили санкций из-за кибератак России 20:27, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 20:26, РБК и Canon Лукашенко обсудил с Путиным запрет продажи алкоголя по ночам 20:21, Политика Россельхознадзор выявил канал незаконных поставок окорочков из США 20:12, Бизнес Правительство поддержало законопроекты о налоге для самозанятых 20:09, Экономика Bloomberg предсказал дефицит какао из-за «любви России к шоколаду» 19:59, Общество Голикова назвала школьникам десять принципов успешного человека 19:55, Политика Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 19:51, РБК и Элитная недвижимость Захарова проведет брифинг на даче Дмитрия Киселева в Крыму 19:35, Политика «Аэрофлот» ответил на обвинения в дороговизне билетов на Дальний Восток 19:29, Общество Призера Олимпиады в Сочи дисквалифицировали на два года за допинг 19:24, Спорт Лукашенко заявил об отсутствии гарантии поддержки России в случае войны 19:20, Политика Юнкер призвал ускорить включение Балканских стран в ЕС из-за угрозы войны 19:18, Политика Нобелевский лауреат посвятил премию мира жертвам сексуального насилия 19:11, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 18:51, РБК и Сбербанк Нурмагомедов показал требуемый вес перед боем с Макгрегором 18:43, Спорт
Израильский министр заявил о невозможности засечь F-35 с помощью С-300
Политика, 22:23
0
Израильский министр заявил о невозможности засечь F-35 с помощью С-300

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Москва передала Дамаску, не смогут засечь истребители F-35, заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в эфире армейского радио, передает Haaretz.

«Вы знаете, у нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире. Эти батареи (С-300. — РБК) не способны даже засечь их», — сказал он. Как отмечает издание, первые F-35 поступили в Израиль в 2017 году.

Какие самолеты и вертолеты потеряла Россия в Сирии Еще 7 фото
Фотогалерея

Россия приняла решение передать Сирии С-300, после того как сирийские военные во время отражения атаки израильских истребителей F-16 сбили находившийся в том же районе российский Ил-20, в результате чего погибли 15 военных.

Политические комплексы: как С-300 повлияют на расклад сил в Сирии
Мнение

В Минобороны России считают, что израильские летчики виновны в создании опасной ситуации, так как «укрылись» за российским самолетом. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу объяснил необходимость передать Дамаску С-300 тем, что подобный шаг поможет «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».

Израиль считает, что ответственность за ​инцидент лежит на сирийских военных, открывших «беспорядочный огонь». В свою очередь, в Госдепе США заявили, что поставка С-300 Сирии будет способствовать эскалации ситуации в регионе.

Теги: Израиль , С-300
Главное
СПЧ рассказал об уголовном деле против руководства фонда Доктора Лизы Бизнес
Материалы по теме
Помпео обвинил Москву в эскалации после переброски С-300 в Сирию Политика
Вашингтон отреагировал на поставки С-300 в Сирию Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter