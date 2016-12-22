Врио губернатора Петербурга рассказал о первых задачах на новом посту

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «России 24» назвал своей первоочередной задачей на новом посту усиление контроля за сферой ЖКХ.

Он также намерен усилить работу дежурной службы по ликвидации аварий.

«Жители города платят деньги за обслуживание и содержание своих домов, поэтому они должны получать качественные услуги», — сказал он.

3 октября российский президент Владимир Путин подписал указ об отставке Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга и предложил ему перейти на работу в Объединенную судостроительную корпорацию на пост председателя совета директоров. Путин отметил, что Полтавченко проработал на должности семь лет, добавив, что «много проблем еще не решили, но очень многое сделано за эти годы».

Полпреду президента в СЗФО Александру Беглову глава государства предложил поработать врио губернатора до сентября 2019 года, после чего самому определиться, идти ли на выборы.