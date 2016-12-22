ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,38 64,96 EUR Нал. 76,52 75,08 USD Бирж. 65,69 +0,19 EUR Бирж. 75,69 +0,07 USD ЦБ. 65,42 +0,20 EUR ЦБ. 75,74 +0,51 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6509,50 -24,70 IMOEX 2494,00 +1,81% RTSI 1196,03 +1,22% Brent 85,27 +0,19% DJIA 26935,43 +0,60% Nasdaq 8049,43 +0,62%
Путин отправил Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга
Лента новостей
Помпео назвал решение Международного суда ООН «поражением Ирана» 19:18, Политика Счетная палата учтет расследование Навального о закупках в Росгвардии 19:11, Политика Голикова раскрыла роль пожилых на примере гидов, брокеров и своей бабушки 19:09, Общество Новая пенсионная реформа. Главное 19:04, Общество УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА после матча с «Реалом» 19:01, Спорт Илюмжинов прокомментировал избрание Дворковича главой ФИДЕ 19:01, Общество Путин подписал закон о пенсионной реформе 18:58, Экономика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 18:56, РБК и Mastercard В Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника 18:55, Общество Мясокомбинат из расследования Навального подал на него в суд 18:50, Общество Волатильность биткоина снизилась до трехмесячного минимума 18:40, Крипто Путин отправил Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга 18:39, Политика Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2500 пунктов 18:33, Экономика В мэрии ответили на сообщения о «давке» после матча ЦСКА — «Реал» 18:27, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 18:21, РБК и Мираторг Генсек НАТО признал влияние «российской угрозы» на военные учения альянса 18:18, Политика Помпео обвинил Москву в эскалации после переброски С-300 в Сирию 18:18, Политика В Тульской области упал подъемный кран 18:05, Общество Reuters узнал о решении Москвы и Эр-Рияда увеличить добычу нефти 18:03, Бизнес Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 17:52, РБК и Сбербанк Шахматы после Илюмжинова: с какими проблемами столкнется Дворкович в ФИДЕ 17:51, Общество NASA сообщило о проблемах с американским скафандром на МКС 17:46, Технологии и медиа В Петербурге осудили заснувшего пьяным в Павловском дворце грабителя 17:45, Общество Власти попросили остановить выпуск продукции «Петелинки» из-за нарушений 17:33, Бизнес Лидер списка богатейших американцев Forbes сменился впервые за 20 лет 17:30, Бизнес Путин понадеялся на прекращение мракобесия из-за «российского дела» 17:28, Политика Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 17:26, Спецпроект РБК PINK Медведев призвал не допустить рецидива «голландской болезни» 17:24, Политика
Путин отправил Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга
Отставки губернаторов, 18:39
0
Путин отправил Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Георгия Полтавченко и уже нашел ему замену. Место губернатора Петербурга займет представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов
Георгий Полтавченко (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко перейти на работу в Объединенную судостроительную корпорацию на пост председателя совета директоров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Пост губернатора Петербурга Путин предложил занять своему полномочному представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову.

По словам Пескова, Путин сообщил об этом Беглову в ходе личной встречи. Бывший полпред станет временно исполняющим обязанности губернатора до сентября, до выборов. Президент также встретился с Полтавченко.

Новые лица: кем пополнился список губернаторов Еще 4 фото
Фотогалерея

Позднее на сайте Кремля был опубликован указ о об отставке Полтавченко «по собственному желанию» и назначении Беглова губернатором Петербурга.

Георгий Полтавченко был назначен губернатором Петербурга в 2011 году. В 2014 году он пошел на досрочные выборы, набрав на них 79,3% голосов. Его полномочия истекают в 2019 году. ​

Сообщения о грядущей отставке Полтавченко появлялись последние несколько лет. В частности, в октябре 2017 года телеканал «Дождь» сообщал, что отставка Полтавченко возможна после выборов президента и связана с плохой политической управляемостью городом и хозяйственными проблемами. Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, говорил, что «кадровые слухи — это русская народная забава».

В августе РБК со ссылкой на источники писал, что Полтавченко собирается идти на выборы губернатора, а в городской администрации уже обсуждалась подготовка к выборам.

Биография Александра Беглова

Александр Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку. В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Второе образование он получил позже в Северо-Западной академии госслужбы. Работал на руководящих постах в строительных организациях Ленинграда, позже — в Ленсовете и Ленинградском обкоме КПСС. В 2002 году стал вице-губернатором Санкт-Петербурга. Вступил в «Единую Россию» в 2003 году. В том же году стал первым замполпреда в СЗФО. Еще через год был назначен помощником президента, возглавив Контрольное управление. С 2008-м был заместителем главы президентской администрации. В 2012 году стал полпредом в Центральном федеральном округе. А с декабря 2017-го вернулся в качестве полпреда в СЗФО. В начале октября 2018 года Владимир Путин предложил ему стать врио губернатора Санкт-Петербурга до выборов главы региона в сентябре.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Санкт-Петербург , Губернатор , Георгий Полтавченко
Главное
Путин подписал закон о пенсионной реформе Экономика
Материалы по теме
Полтавченко назвал главные сферы взаимоотношений России и США Политика
Полтавченко определился с участием в выборах губернатора Санкт-Петербурга Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter