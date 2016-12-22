Путин отправил Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга

Президент Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко перейти на работу в Объединенную судостроительную корпорацию на пост председателя совета директоров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Пост губернатора Петербурга Путин предложил занять своему полномочному представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову.
По словам Пескова, Путин сообщил об этом Беглову в ходе личной встречи. Бывший полпред станет временно исполняющим обязанности губернатора до сентября, до выборов. Президент также встретился с Полтавченко.
Позднее на сайте Кремля был опубликован указ о об отставке Полтавченко «по собственному желанию» и назначении Беглова губернатором Петербурга.
Георгий Полтавченко был назначен губернатором Петербурга в 2011 году. В 2014 году он пошел на досрочные выборы, набрав на них 79,3% голосов. Его полномочия истекают в 2019 году.
Сообщения о грядущей отставке Полтавченко появлялись последние несколько лет. В частности, в октябре 2017 года телеканал «Дождь» сообщал, что отставка Полтавченко возможна после выборов президента и связана с плохой политической управляемостью городом и хозяйственными проблемами. Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, говорил, что «кадровые слухи — это русская народная забава».
В августе РБК со ссылкой на источники писал, что Полтавченко собирается идти на выборы губернатора, а в городской администрации уже обсуждалась подготовка к выборам.
Александр Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку. В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Второе образование он получил позже в Северо-Западной академии госслужбы. Работал на руководящих постах в строительных организациях Ленинграда, позже — в Ленсовете и Ленинградском обкоме КПСС. В 2002 году стал вице-губернатором Санкт-Петербурга. Вступил в «Единую Россию» в 2003 году. В том же году стал первым замполпреда в СЗФО. Еще через год был назначен помощником президента, возглавив Контрольное управление. С 2008-м был заместителем главы президентской администрации. В 2012 году стал полпредом в Центральном федеральном округе. А с декабря 2017-го вернулся в качестве полпреда в СЗФО. В начале октября 2018 года Владимир Путин предложил ему стать врио губернатора Санкт-Петербурга до выборов главы региона в сентябре.