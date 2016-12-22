Путин отправил Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Георгия Полтавченко и уже нашел ему замену. Место губернатора Петербурга займет представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов

Георгий Полтавченко (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко перейти на работу в Объединенную судостроительную корпорацию на пост председателя совета директоров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Пост губернатора Петербурга Путин предложил занять своему полномочному представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову.

По словам Пескова, Путин сообщил об этом Беглову в ходе личной встречи. Бывший полпред станет временно исполняющим обязанности губернатора до сентября, до выборов. Президент также встретился с Полтавченко.

Позднее на сайте Кремля был опубликован указ о об отставке Полтавченко «по собственному желанию» и назначении Беглова губернатором Петербурга.

Георгий Полтавченко был назначен губернатором Петербурга в 2011 году. В 2014 году он пошел на досрочные выборы, набрав на них 79,3% голосов. Его полномочия истекают в 2019 году. ​

Сообщения о грядущей отставке Полтавченко появлялись последние несколько лет. В частности, в октябре 2017 года телеканал «Дождь» сообщал, что отставка Полтавченко возможна после выборов президента и связана с плохой политической управляемостью городом и хозяйственными проблемами. Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, говорил, что «кадровые слухи — это русская народная забава».

В августе РБК со ссылкой на источники писал, что Полтавченко собирается идти на выборы губернатора, а в городской администрации уже обсуждалась подготовка к выборам.