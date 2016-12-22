Путин напомнил Полтавченко о нерешенных за годы работы проблемах

Президент Владимир Путин в среду, 3 октября, встретился с ушедшим в отставку с поста губернатора Петербурга Георгием Полтавченко и постпредом в СЗФО Александром Бегловым, которого назначил на пост врио губернатора города.

Путин обратился сначала к Полтавченко, отметив, что тот проработал на должности семь лет. «Город большой, проблем много и всегда первое лицо отвечает за все. Конечно, много проблем еще не решили, но очень многое сделано за эти годы», — сказал президент, поблагодарив его за работу.

В ответ Полтавченко сказал, что «действительно старался семь лет служить нашем родному городу верой и правдой». «Что-то получалось, что-то, наверное, может, не очень получалось. Но я старался», — признался чиновник.

Полтавченко был отправлен в отставку по собственному желанию указом президента вечером 3 октября. Он займет пост председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Врио губернатора Петербурга тем же указом был назначен постпред президента Александр Беглов. В 2003 году он три месяца был врио главы города, но сложил полномочия после избрания нового губернатора — Валентины Матвиенко.