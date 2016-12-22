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На пепелище сожженной в Кондопоге церкви нашли более древний алтарь
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На пепелище сожженной в Кондопоге церкви нашли более древний алтарь
Общество, 15:16
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На пепелище сожженной в Кондопоге церкви нашли более древний алтарь

В Кондопоге при обследовании сгоревшей в августе деревянной Успенской церкви XVIII века специалисты нашли остатки более древнего алтаря, сообщает администрация Карелии.

При обследовании наиболее сохранившейся после пожара части здания — алтарного прируба — сотрудники московского института «Спецпроектреставрация» нашли более древний пятистенный алтарь на самостоятельном валунном фундаменте. «По предположению специалистов, при последней перестройке храма новый алтарь, вероятно, надстроили над старым, спрятав его внутри новой конструкции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что завершен разбор завалов, проведена идентификация​ сохранившихся элементов. По данным специалистов, несмотря на колоссальные разрушения, «в уровне нижних венцов подклета сохранились все объемы храма».

Пожар в августе полностью уничтожил Успенскую церковь, датированную 1774 годом. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

В поджоге заподозрили 15-летнего подростка. Его поместили в центр временного содержания. По информации СМИ, юноша мог быть сатанистом. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2, ст. 167 УК). Минкультуры оценило необходимые для восстановления здания средства в 100 млн руб.

Теги: Кондопога , церковь , Пожар
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