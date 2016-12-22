Минкультуры оценило восстановление церкви в Карелии в 100 млн руб.

На восстановление сгоревшей в Карелии Успенской церкви потребуется около 100 млн руб. К такому выводу пришли специалисты Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры, сообщает «Интерфакс».

«Точную сумму, необходимую для воссоздания памятника, можно будет определить только после разработки проектно-сметной документации (на ее разработку потребуется не менее 10 млн руб.). По предварительной экспертной оценке, на восстановление церкви потребуется около 100 млн руб.», — заявил представитель Минкультуры.

Согласно отчету, уничтожено 95% объекта. «Полностью выгорели подклет, сени с крыльцами, трапезная, молельня, шатровая кровля. Утрачены иконостас (кроме одной иконы, находящейся на реставрации) и роспись», — рассказали в ведомстве.

Пожар, уничтоживший возведенную в 1774 году Успенскую церковь, произошел 10 августа. В ликвидации возгорания участвовали 32 человека и 12 единиц техники. В региональном управлении по охране объектов культурного наследия заявили, что церковь подлежит восстановлению.

В поджоге заподозрили 15-летнего подростка. 14 августа следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2, ст. 167 УК).

