Пожар уничтожил церковь XVIII века в Карелии

В Карелии сгорела Успенская церковь XVIII века. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара участвовали 32 человека и 12 единиц техники. В МВД Карелии сообщили, что сотрудники начали проверку по факту пожара.

«Сотрудники полиции работают на месте пожара и устанавливают свидетелей происшествия. Причина пожара пока неизвестна», — рассказали в МВД.

Главный специалист регионального управления по охране объектов культурного наследия Светлана Куспак уточнила ТАСС, что власти намерены восстановить церковь. «Однозначно церковь подлежит восстановлению. Полностью есть научная документация, замеры, мы все про нее знаем», — сказала Куспак.

Фото: ГУ МЧС

Она добавила, что значимость здания велика, поскольку церковь является объектом культурного наследия федерального значения.

Первое упоминание об Успенской церкви на этом месте датируется 1563 годом. Сгоревшее здание было четвертым по счету, его возвели в 1774 году.​