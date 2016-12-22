В поджоге церкви XVIII века в Карелии заподозрили 15-летнего подростка

В поджоге церкви Успения Пресвятой Богородицы (Успенскую) в городе Кондопоге подозревается 15-летний школьник, заявила РБК представитель управления СК России по Карелии Ольга Голубенко.

«В настоящее время он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Экспертиза для определения вменяемости назначена», — добавила она.

Как отмечается на сайте СКР, по версии следствия, гостивший у бабушки подросток 10 августа поджег церковь. Причина произошедшего устанавливается.

«Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщает, что подросток мог быть сатанистом.

Пожар полностью уничтожил Успенскую церковь, построенную в 1774 году. Тем не менее в региональном управлении по охране объектов культурного наследия заявили, что строение подлежит восстановлению. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Минкультуры поручило оценить ущерб от пожара, а также возможную стоимость реставрации.​ По предварительным данным, на соответствующие работы может потребоваться до 80 млн руб.

