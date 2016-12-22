СМИ сообщили о деле против подростка из-за сгоревшей в Карелии церкви

В Карелии возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге церкви XVIII века, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2, ст. 167 УК). Информированный источник «Интерфакса» подтвердил эти данные. Следственный комитет отказался комментировать данную информацию РБК.

Пожар в Успенской церкви в Карелии произошел 10 августа, в результате возгорания деревянное здание было уничтожено. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК (уничтожение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры).

Позже стало известно, что в поджоге заподозрили 15-летнего подростка. Его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних и назначили проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы.

В Минкультуры поручили оценить ущерб, полученный в результате пожара, и возможность реставрации здания. По словам главного специалиста регионального управления по охране объектов культурного наследия, власти Карелии намерены восстановить церковь.