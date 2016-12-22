Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди Восточного

Строительство второй очереди космодрома Восточный «де-факто» началось, в ближайшее время начнут рыть котлован. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

По его словам, «с некоторыми определенными допущениями» стройку уже начали. В частности, под гарантии подписания контракта начали валить лес, также планируется на днях приступить к котловану. «К концу весны 2019 года будут полностью завершены земляные работы, начнется заливка бетона», — сообщил он.

Строительная часть, как уточнил Рогозин, по контракту будет завершена в 2022 году, первый запуск ракеты планируется в 2023 году.

Накануне Рогозин сообщил о подписании контракта на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Восточный. По его словам, объем капитальных вложений составит 38,7 млрд руб. Первый стартовый комплекс строился в 2012–2016 годах под ракеты «Союз».

В середине сентября стало известно, что под основанием стартового комплекса на космодроме Восточный обнаружены пустоты. Корпорация заключила договор с подрядчиком для их устранения, сумма которого составила 4,57 млн руб. В пресс-службе ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) объяснили РБК, что появление пустот в бетоне связано с тем, что заливка бетонного основания стартового стола была выполнена с браком.