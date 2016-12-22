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«Роскосмос» подписал контракт на строительство второй очереди Восточного
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«Роскосмос» подписал контракт на строительство второй очереди Восточного
Технологии и медиа, 04:20
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«Роскосмос» подписал контракт на строительство второй очереди Восточного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о подписании контракта на строительство второй очереди космодрома Восточный. Об этом он написал в Twitter.

«Государственный контракт на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса «Ангара» тяжелого и легкого классов на космодроме Восточный подписан», — сообщил Рогозин.

По его словам, объем капитальных вложений составит 38,7 млрд руб. Рогозин уточнил, что общая площадь участка стартового комплекса займет 89 га земли.

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Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в период с 2012 по 2016 годы под ракеты «Союз», первый запуск с этого комплекса был выполнен 28 апреля 2016 года.

Первый запуск ракеты «Ангара» прошел в 2014 году, второй пуск с космодрома Плесецк запланирован на этот год. В семейство ракет «Ангара» входят три разных носителя: легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5».

Теги: космодром Восточный , Дмитрий Рогозин , «Ангара» , вторая очередь
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