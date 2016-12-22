«Роскосмос» подписал контракт на строительство второй очереди Восточного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о подписании контракта на строительство второй очереди космодрома Восточный. Об этом он написал в Twitter.

«Государственный контракт на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса «Ангара» тяжелого и легкого классов на космодроме Восточный подписан», — сообщил Рогозин.

По его словам, объем капитальных вложений составит 38,7 млрд руб. Рогозин уточнил, что общая площадь участка стартового комплекса займет 89 га земли.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в период с 2012 по 2016 годы под ракеты «Союз», первый запуск с этого комплекса был выполнен 28 апреля 2016 года.

Первый запуск ракеты «Ангара» прошел в 2014 году, второй пуск с космодрома Плесецк запланирован на этот год. В семейство ракет «Ангара» входят три разных носителя: легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5».