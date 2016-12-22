Рогозин пообещал через шесть лет создать транспортную систему до Луны

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что использовать в этой системе можно будет не только новую ракету «Ангара А-5», но и сегодняшние корабли «Союз»

Дмитрий Рогозин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Россия в ближайшие годы получит доступ к лунной орбите, возможный даже без новых пилотируемых кораблей, только с помощью ракеты «Ангара» и используемых сейчас кораблей «Союз». Об этом заявил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Через шесть-семь лет мы можем, используя ракету-носитель «Ангара А-5», когда она будет стартовать с «Восточного», обеспечить работоспособную постоянную транспортную систему, которая даже на нынешних кораблях «Союз» сможет достигать Луны», — заявил Рогозин, пояснив, что такие расчеты провели специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Рогозин отметил, что сейчас людей в космос доставляет только Россия.

«Они (США. — РБК) пока планируют свои экспедиции, не имея матчасти, а мы имеем матчасть, но пока не планируем самостоятельные экспедиции», — пояснил глава «Роскосмоса». По его мнению, если США создадут свою транспортную систему, они поймут, что «летать самостоятельно на лунную орбиту без резервной системы невозможно». «У «Роскосмоса» есть возможность летать уже сейчас», — добавил Рогозин.

Он также рассказал, что госкорпорация пока не спешит с решениями по программе освоения окололунного пространства и, в будущем, дальнего космоса.

«Мы предпочитаем ситуацию непредопределенности, потому что мы хотим выявить истинные намерения партнеров», — объяснил позицию «Роскосмоса» Рогозин.

В конце сентября в «Роскосмосе» сообщили, что Россия рассматривает проект по созданию на поверхности Луны научной станции, в котором могут принять участие США и страны БРИКС. В корпорации не исключали, что это может быть и полностью российская программа.

Первый запуск ракеты «Ангара» прошел в 2014 году, второй пуск с космодрома Плесецк запланирован на этот год. В семейство ракет «Ангара» входят три разных носителя: легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5». Серийное производство ракет-носителей «Ангара» начнется в Омске в 2023–2024 годах.