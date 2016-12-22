Костин назвал утопией полный отказ от доллара

Глава банка ВТБ Андрей Костин считает полный отказ России от доллара утопией, речь идет об ограничении его использования в расчетах, сообщает ТАСС.

По его словам, нельзя «пугать народ» полным уходом от доллара. «Это невозможно сделать, это утопически», — отметил глава ВТБ в ходе российско-индийского бизнес-саммита в Нью-Дели. Он добавил, что ограничение расчетов в долларах является «абсолютно четкой позицией» руководства страны.

3 октября пресс-служба кабмина сообщила, что финансово-экономический блок правительства прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара, но планов по отказу от долларовых расчетов нет. Свой план по дедолларизации российской экономики ВТБ направил в Минфин. Согласно ему, предлагается частично отказаться от долларового оборота во внешнеэкономической деятельности, параллельно более важная роль будет отводиться российской валюте. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов пояснил, что снизить влияние доллара на российскую экономику необходимо, чтобы «обеспечить стабильность в расчетах». При этом он подчеркнул, что о долларах на валютных счетах россиян речи не идет. Как пояснил Силуанов, «никто не собирается исключать доллар, хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-то еще».