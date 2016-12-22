СМИ узнали о желании Трампа уволить главу ВВС США из-за космических войск

По данным Foreign Policy, президента США не устраивает, как она справляется с задачей по созданию космических войск. Ее отставка ожидается в ноябре после выборов в конгресс

Хизер Уилсон (Фото: Carolyn Kaster / AP )

Президент США Дональд Трамп недоволен работой главы Военно-воздушных сил страны Хизер Уилсон по созданию космических войск и намерен уволить ее. Об этом сообщают источники Foreign Policy.

Собеседники издания уточняют, что отставка Уилсон может произойти после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. По их словам, в администрации Трампа уже обсуждают кандидатуру нового руководителя, наиболее вероятным претендентом является конгрессмен-республиканец Майк Роджерс, который в течение многих лет являлся активным сторонником создания космических войск.

Уилсон ранее занимала пост конгрессмена от Республиканской партии в штате Нью-Мексико. Источники отмечают, что администрация подозревает, что Уилсон, не выполняя свои обязанности, пытается «подорвать изнутри повестку дня президента».

В июле Трамп поручил Пентагону создать космические войска. По словам вице-президента Майкла Пенса, новый вид войск будет создан в 2020 году. В космических войсках будут служить военные из ВВС и других отделений.