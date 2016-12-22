Директор NASA объяснил необходимость создания космических войск

Космические войска, которые предлагает создать американский президент Дональд Трамп, помогут защитить энергетические объекты США в случае атаки. Об этом заявил директор NASA Джим Брайденстайн в интервью газете The Washington Examiner.



Он также отметил, что атаке может подвергнуться спутниковая система США, нанесение урона которой является «существенной угрозой» для энергоснабжения Соединенных Штатов. Брайденстайн сравнил это с угрозой банковской системе. По его словам, Уолл-стрит и энергосистема США зависят от GPS, сигналами которой управляют из космоса. «Любая транзакция в банке нуждается в синхронизирующем сигнале из GPS. Другими словами, если его не будет, то не будет банковской системы в Соединенных Штатах. Все будет выключено», — сказал глава NASA. Тоже самое случится и с энергетикой США, работа которой также зависит от синхронизирующего сигнала.

Дональд Трамп в июле заявил, что поручил американскому Министерству обороны создать космические силы. Американский лидер отметил, что США нужно обеспечить господство в космосе. Вице-президент Майкл Пенс сообщил , что космические войска планируется создать в 2020 году. Он отметил, что в этом роде войск будут использованы военные, в том числе из американской военной программы ВВС и из других отделений.

В августе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что такие войска необходимы, чтобы защитить американские спутники от российского и китайского вооружения. Он также отметил, что США не будут размещать в космосе вооружение.