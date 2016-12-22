Пентагон объяснил необходимость космических сил угрозой от России и Китая

Вашингтону нужны космические войска для противодействия России и Китаю, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, США не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников

Джеймс Мэттис (Фото: Eraldo Peres / AP)

Космические войска необходимы США для защиты американских спутников от наступательных вооружений России и Китая. Об этом заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Бразилию, сообщает The Washington Post.

Глава Пентагона в своем выступлении неоднократно подчеркнул, что Штаты не планируют размещать оружие в космосе, однако подчеркнул важную роль, которую играют спутники не только в военных операциях, но и в мировой экономике.

Мэттис сообщил, что в январе 2007 года Китай наземной ракетой уничтожил один из своих метеорологических спутников. По мнению главы Пентагона, Пекин сделал это, чтобы продемонстрировать Вашингтону свои возможности.

«Мы прочитали это послание Китая, что они могут уничтожить спутник в космосе», — сказал Маттис. — С тех пор наши разведывательные службы наблюдали за тем, как другие страны, в том числе Россия, развивают свои наступательные возможности в космосе». По словам главы Минобороны, США не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников.

«Так что это реальность», — сказал он. «Мы не ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будет безучастно взирать на это. У нас нет планов милитаризовать космическое пространство. Однако в случае необходимости мы будем защищаться в космосе», — подчеркнул он.

В июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать космические войска. «Когда дело доходит до защиты Америки, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны обеспечить американское господство в космосе», — сказал тогда Трамп. Он отметил, что не хочет, чтобы Россия, Китай и другие страны обошли США в этой области.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в свою очередь, комментируя планы Вашингтона создать космические войска, заявил, что Москва не допустит появления американского оружия в космосе. Россия следит за Вашингтоном, чтобы он «не перешел красную черту», предупредил Рогозин.