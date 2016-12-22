Штаб Трампа попросил проголосовать за эмблему космических войск

Менеджер предвыборной компании по переизбранию президента США Дональда Трампа разослал сторонникам американского президента письма с просьбой проголосовать за логотип космических войск, после того, как о планах их создать объявил вице-президент Майк Пенс. Об этом сообщает со ссылкой на эти письма Би-Би-Си, The Hill и Verge.

Как отмечает британская телерадиокорпорация, письма были посланы менеджером штаба Трампа Брэдом Парскейлом, после того, как Пенс объявил о планах президента в Пентагоне в четверг, 9 августа. Как отмечает The Hill, по его словам, новые войска будут основаны в 2020 году. «Наши противники уже трансформировали космос в поле боя, и США не склоняться перед эти вызовом», — заявил Пенс. Он добавил, что новый род войск не будет сформирован с нуля, но будет использовать тех, кто работает в американской военной программе ВВС и из других отделений.

Кроме того, в администрация Трампа хотят создать в Пентагоне департамент космического развития, который будет заниматься набором рекрутов для нового рода войск, их обучением, а также переквалификацией инженеров, ученых и разведчиков. По словам Пенса, в Белом доме работают с Конгрессом, чтобы он одобрил эту инициативу. Он отметил, что расходы на эти нужды будут включены в февральский проект бюджета.

В этот же день американский лидер отреагировал в своем Twitter, написав: «Космические войска по полной программе!»

После этого объявления, сторонникам Трампа предложили проголосовать за эмблему новых космических войск. Всего на выбор было предложено шесть. В своем письме менеджер штаба Трампа написал: «Чтобы отпраздновать анонсирование этого большого события, наша кампания предлагает запустить новую линейку товаров». На предложенных логотипах написано «Космические войска», а на одном из них также слоган «Марс ждет».

Издание The Verge опубликовало пост пользователя Twitter с изображениями предложенных логотипов.

В июне Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону создать военно-космические силы. По его словам, необходимо обеспечить американское господство в космосе. Он отметил, что не хочет, чтобы Россия, Китай и другие страны обошли США в этой области. Кроме того, он выразил надежду, что американские астронавты снова вернутся на Луну и первыми высадятся на Марс.

В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Москва не допустит, чтобы американское оружие появилось в космосе. Он отметил, что Россия следит за Вашингтоном, чтобы он «не перешел красную черту». Рогозин напомнил, что у российского Минобороны тоже есть воздушно-космические силы. Он подчеркнул, что важно, чтобы оружие в космос не выводилось. «А то, что космические аппараты, как правило, все двойного назначения — это не секрет для специалистов», — добавил Рогозин.