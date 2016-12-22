Вучич пожаловался Путину на провокации в адрес Сербии

Президент Сербии Александр Вучич на встрече в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным пожаловался на «многочисленные провокации на ежедневном уровне», с которыми сталкивается официальный Белград. Об этом сообщает «РИА Новости».

Обсудить ситуацию в регионе предложил Путин, в ответ Вучич заявил, что «ситуация на Западных Балканах очень сложная, и независимо от нашего стремления достичь компромисса и поддерживать мир и стабильность, мы очень далеки от любого решения вопроса Косово и Метохии». При этом он подчеркнул, что Сербия сохранит свой военный нейтралитет.

В свою очередь Путин отметил рост товарооборота между двумя странами и увеличение капиталовложений. Вучич поблагодарил российского президента за «защиту международного права и жизненно важных национальных и государственных интересов Сербии» и пригласил его посетить республику в ближайшее время.

В конце сентября сербские власти привели войска в полную боеготовность после того, как косовский спецназ начал задерживать сербов в общине Зубин Поток на границе Сербии и Косово. В МИД России назвали действия спецназа Косово провокацией с целью «запугивания косовских сербов и оказания давления на Сербию». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия сможет поддержать Сербию только после проведения переговоров по ситуации в Косово.

Частично признанная республика Косово провозгласила свою независимость от Сербии в 2008 году. В Белграде не признали независимость региона и называют его Автономным краем Косово и Метохия, де-факто территория неподконтрольна сербским властям.