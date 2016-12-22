Песков заявил о необходимости переговоров перед решением о помощи Сербии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо провести переговоры прежде, чем решать вопрос о поддержке Россией Сербии после обострения ситуации в Косово. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».
«Сначала должны состояться переговоры», — сказал он.
Накануне президент Сербии приказал привести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность из-за действий полицейских в Косово на границе. Как сообщал сербский телеканал РТС, 60 сотрудников спецназа полиции Косово подошли к Газиводскому озеру и заняли Центр экологии и спорта в общине Зубин Поток. В МВД Сербии рассказали, что действия сотрудников спецназа сопровождались задержаниями сербов, которые «не совершили каких-либо преступлений».
Впоследствии Вучич заявил, что намерен попросить у президента России Владимира Путина совета и поддержки по важным для Сербии вопросам, особенно по ситуации в Косово. Вучич заявил, что сделает все для сохранения мира в регионе.