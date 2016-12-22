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Косовский баланс: зачем президент Сербии приезжал к Путину
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Косовский баланс: зачем президент Сербии приезжал к Путину
Политика, 20:15
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Косовский баланс: зачем президент Сербии приезжал к Путину
Александр Вучич на фоне очередного обострения отношений с Косово побывал в Москве на переговорах с Владимиром Путиным. Сербский лидер попытался заручиться поддержкой России и повысить популярность у себя в стране
Александр Вучич и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Что обсуждал глава Сербии

Сербского ​президента Владимир Путин принял в Кремле 2 октября. О намерении встретиться с российским лидером Александр Вучич сообщил 29 сентября. Тогда же на границе Сербии и провозгласившего в 2008 году независимость Косово, где находится снабжающее водой ГЭС «Газиводе» Газиводское озеро, было развернуто подразделение косовского спецназа. Спецназовцы сопровождали косовского президента Хашима Тачи во время его визита на озеро. В связи с инцидентом Вучич распорядился привести сербскую армию в полную боевую готовность. Именно ситуацию в автономном крае Косово и Метохия он собирался обсудить с Путиным.

У Путина Вучич, по его словам, собирался просить совета и поддержки на всех международных форумах. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он, как президент Сирии Башар Асад, просить Россию о военной помощи, Вучич заявил, что сделает все, чтобы сохранить мир в регионе. «Я бы хотел, чтобы Сербия <...> была мирной страной, страной успешной экономики, страной будущего, и сделаю все, чтобы сохранить мир», — отметил он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что встреча через три дня после инцидента — совпадение, визит готовился несколько месяцев назад. ​

«Сербия как государство сталкивается с многочисленными провокациями на ежедневном уровне. И несмотря на это, независимо от наших стремлений достичь компромисса, поддержать мир и стабильность, мы очень далеки от любого решения по вопросу Косово и Метохии», — констатировал Вучич в начале переговоров. В итоге ​косовской теме были посвящены 50 минут из двухчасового общения, сказал сербский президент по завершении встречи.

Как обострение связано с переговорами о переделе границ

Месяц назад Белград и Приштина рассказали о готовности заключить сделку о корректировке границы между Сербией и Косово. О возможности изменения границ Вучич и Тачи объявили 25 августа на Европейском форуме в австрийском Альпбахе. Они сообщили, что намерены как можно скорее заключить всеобъ​емлющий договор и призывают ЕС выступить посредником. В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о своей независимости. Несмотря на признание автономного края большинством стран Евросоюза, в Конституции Сербии территория упоминается как часть республики. Россия независимость Косово не признает.

Спор о статусе Косово мешает Приштине и Белграду вступить в Евросоюз — намерение, которому привержены лидеры обеих сторон. Правила ЕС не позволяют третьей стране вступать в союз, если у нее есть неразрешенные территориальные споры. В феврале 2018 года в Еврокомиссии назвали Сербию одним из главных кандидатов на вступление, которое может состояться в 2025 году. Однако председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не раз подчеркивал: членство Косово в ЕС возможно только при условии принятия юридически обязывающего соглашения о всеобъемлющей нормализации отношений Белграда и Приштины.

Какие территории могут подлежать обмену

Конкретных вариантов изменения границ Сербия и Косово пока не представили. По мнению экспертов, дискуссии между Вучичем и Тачи могут затронуть статус четырех муниципалитетов на севере автономного края, где преобладает сербское население. Хотя формально эти регионы и являются частью Косово, они все еще не находятся под полным контролем правительства. Не исключено, что эти территории или их часть могут быть переданы Сербии.

Взамен Косово может получить два муниципалитета в Сербии, где значительную долю населения составляют албанцы, — это Прешево и Буяновац. Во вторник, 28 августа, Тачи в беседе с Reuters отметил, что пересмотр границ таким образом, чтобы регионы Сербии с большинством албанского населения оказались в Косово, помог бы снять напряжение.

Инцидент на севере Косово не приведет к усугублению кризиса в регионе, убежден научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. Решение Тачи посетить Газиводское озеро в сопровождении спецназа эксперт назвал пиар-акцией, призванной повысить рейтинг на внутренней арене, подтвердив его имидж как сильного лидера. Как пояснил Кандель, переговоры Тачи с Вучичем о вероятном обмене территорий вызвали критику его соратников, включая руководителя правительства, членов правящей партии и председателя парламента. «На этом фоне и была предпринята поездка на населенный сербами север Косово в нарушение договоренностей между Сербией, Косово и НАТО», — отметил аналитик. «Для Вучича случившийся инцидент также стал удобным поводом продемонстрировать, что он не уступает Тачи», — объяснил Кандель, добавив, что появление в северном Косово небольшого соединения спецназа не требует приведения сербской армии в боевую готовность. ​

Комментируя возможность проведения обмена территорий, Вучич заметил, что план вряд ли осуществится, так как против него высказались ЕС, албанцы и сербы.

На что рассчитывал Вучич

Пока Россия насчет ситуации с передачей территорий занимает нейтральную позицию. «Это вопрос к Сербии и сербам, а не к России», — говорила 7 сентября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова (цитата по «РИА Новости»). В субботнем инциденте Москва заняла сторону Белграда. Российский МИД считает провокацией «демонстративное вторжение» спецназа Косово в районы на севере края, населенные сербами. Цель этой провокации — «запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию», говорится в комментарии Захаровой от 1 октября.

По словам Канделя, президенты Косово и Сербии сталкиваются с серьезным сопротивлением, пытаясь заключить мирное соглашение, предполагающее обмен территориями. Оба лидера пытаются вовлечь в дискуссии внешних игроков, включая Россию. «Косово пытается убедить легитимизировать переговоры, заручившись поддержкой традиционных сторонников албанцев — США, а Вучич ищет прикрытия со стороны Брюсселя и России», — констатирует эксперт. Апелляция к России нужна Вучичу, чтобы обеспечить себе поддержку тех сил, которые обвиняют его в предательстве, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров. «Вучичу надо показать своим избирателям, что он заинтересован во взаимодействии и с Россией, и с ЕС», — говорит эксперт. Больше половины (58%) из 7,2 млн граждан Сербии называют Путина самым уважаемым иностранным лидером, показал опрос Faktor Plus, данные которого приводит Bloomberg.

Москва неоднократно заявляла, что поддержит любое соглашение, которое будет выгодно Сербии, напоминает Искендеров, даже несмотря на то, что Россия не признает независимость Косово. По словам Искендерова, никакой поддержки, кроме дипломатической, Россия Сербии оказать не может.

Отношение Запада к намерениям Вучича и Тачи остается неоднозначным. С одной стороны, их диалог поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан. Мешать договору двух политиков не станет и Вашингтон, заявил 24 августа помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. С другой стороны, против изменения европейских границ выступает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Авторы: Евгений Пудовкин, Александр Атасунцев.
Теги: Сербия , Косово , Александр Вучич , Владимир Путин , переговоры
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