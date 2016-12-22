Сербия привела армию в полную боевую готовность из-за действий Косово

Сербия привела войска в полную боевую готовность, президент страны проводит совещание с начальником генштаба. Ранее косовские спецназовцы зашли в общину Зубин Поток на севере Косово

Контингент миротворческой миссии KFOR в Косово (Фото: Laura Hasani / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность. Об этом сообщает сербское агентство «Танюг». Приказ передан начальнику генштаба армии Сербии.

Поводом к этому стали действия косовских полицейских на административной границе Сербии и Автономного края Косово и Метохия. По информации сербского телеканала РТС, 60 сотрудников спецназа полиции Косово ROSU подошли к Газиводскому озеру, снабжающему водой ГЭС «Газивода», и заняли Центр экологии и спорта в общине Зубин Поток. По информации МВД Сербии, действия ROSU сопровождались задержаниями «сербов, которые не совершили каких-либо преступлений».

По тревоге подняты и подразделения спецназа сербской полиции, рассказал РТС глава МВД Небойша Стефанович. Ситуация остается напряженной, но сообщений о новых инцидентах пока нет, отмечает РТС. Движение на подъезде к ГЭС не перекрывалось.

Директор Канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич напрямую обвинил в этих действиях президента Косово Хашима Тачи. По его словам, косовские спецназовцы арестовали всех на дороге, ведущей к ГЭС «Газивода», а затем задержали сербов, находившихся в Центре экологии и спорта. Джурич пообещал не оставить эти действия без ответа. По его словам, президент Сербии сейчас проводит совещания с начальником генштаба страны.

Республика Косово — частично признанное государство. Сербия не признает ее независимость и называет этот регион Автономным краем Косово и Метохия, хотя фактически властями Сербии Косово не контролируется. На севере республики проживают сербы.