МИД связал обвинения Нидерландов с отсутствием ответа по катастрофе MH17

Нидерландам «нечего ответить» на предоставленные Минобороны России факты о принадлежности ракеты, сбившей малазийский лайнер Boeing в небе над Донбассом. С этим и связаны новые обвинения Нидерландов в адрес россиян, говорится в сообщении на сайте МИД России.

В четверг, 4 октября, Минобороны Нидерландов объявило, что в апреле из страны выслали четверых россиян, которые пытались получить данные о расследовании крушения MH17. «Что касается упоминания катастрофы рейса МН17, то оно в данном контексте отнюдь не случайно», — отметили в МИД России.

«Непонятно, на кого рассчитаны заявления, в которых граждане России обвиняются <…> в стремлении получить данные по расследованию крушения малазийского рейса МН17: как будто бы для этого необходимо находиться рядом с «объектом нападения», — уточнили в министерстве.

В сентябре в Минобороны России сообщали, что ракету, сбившую борт MH17, произвели в Долгопрудном в 1986 году, снаряд передали войсковой части 20152, входившей в состав Прикарпатского военного округа Украинской ССР. Ракета предназначалась для ЗРК «Бук». После распада Советского Союза ракета осталась у украинских вооруженных сил, уточнили в Минобороны.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал озвученную российским министерством информацию «неудачным фейком», которую Москва использовала для того, чтобы «прикрыть свое преступление». Нидерландские следователи, расследовавшие авиакатастрофу MH17, пришли к выводу, что самолет сбил «Бук», принадлежавший российской 53-й зенитной бригаде, базирующейся в Курской области. В Кремле отвергли обвинения в причастности России к катастрофе MH17.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года на востоке Украины. Погибли 298 человек, большинство из них — граждане Нидерландов.