Посол в Лондоне ответил на обвинения России в кибератаках

Посол России в Лондоне Александр Яковенко рассказал в эфире телеканала RT, что обвинения России в кибератаках — это кампания, направленная на дискредитацию страны.

Он отметил, что кампания «достаточно скоординирована». Посол добавил, что Россия готова встречаться с представителями Лондона и обсуждать ситуацию «предметно, имея факты на руках».

Как отмечается на сайте посольства России в Великобритании, обвинения в кибератаках — «безответственный» элемент «антироссийской кампании».

Уточняется, что в декабре 2017 года во время встречи бывшего тогда министра иностранных дел Бориса Джонсона и главы российского МИДа Сергея Лаврова, российская сторона предложила обсудить вопросы по кибербезопасности и организовать консультации экспертов.

«Британская сторона отказалась от такого диалога, и единственным разумным объяснением этого является предположение, что сказать по существу им было нечего», — уточняется в сообщении.

В сообщении посольства также говорится, что заявления МИД Великобритании являются «грубой дезинформацией» общественного мнения как в Британии, так и по всему миру. Посол добавил, что сомневается в случайности их совпадения со встречей министров обороны стран НАТО и объявления о начале создания киберподразделений вооруженных сил.

Ранее МИД Британии обвинил «российскую военную разведку» в организации кибератак по всему миру против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта. Впоследствии Минобороны Нидерландов заявило, что выслало в апреле четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО. По данным министерства, они работали в Главном разведывательном управлении (ГРУ) и имели дипломатические паспорта.

Председатель Европейского совета Дональд Туск и представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини выразили беспокойство по поводу кибератак и заявили, что данное поведение демонстрирует неуважение к организации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также осудил кибератаки на ОЗХО и заявил, что альянс усилит защиту от них. Он рассказал, что страны НАТО обсудили создание центра киберопераций.