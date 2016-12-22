Климкин назвал неадекватной высылку украинского консула из Венгрии

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал «принципиально неадекватной» высылку из Венгрии украинского консула из-за объявления венгерского дипломата в городе Берегово персоной нон грата. Об этом министр написал в Twitter.

«Реакция Венгрии принципиально неадекватная. Мы не нарушаем международное право, венгерские законы и действуем как надлежит дипломатам», — считает он. Министр добавил, что высланного из Венгрии консула направят в представительство МИД Украины в Ужгороде. «Им там точно нужно усиление», — подчеркнул Климкин.

Ранее 4 октября МИД Украины объявил персоной нон грата венгерского консула в городе Берегово в Закарпатской области. Его обязали покинуть территорию страны в течение 72 часов. Свое решение в МИД Украины объяснили тем, что дипломат занимался деятельностью, «несовместимой со статусом консульского должностного лица». В ответ Будапешт решил выслать украинского консула.

В сентябре агентство «Укринформ» сообщало, что украинцам в Берегово массово выдают венгерские паспорта в консульстве. По данным издания, получатели паспортов приносили клятву верности Венгрии. Тогда Климкин потребовал от Будапешта немедленно принять меры и пригрозил выслать консула из Берегово. По факту получения венгерских паспортов в Берегово в Службе безопасности Украины открыли уголовное производство.