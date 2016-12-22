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Венгрия в ответ на действия Киева вышлет украинского консула
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Венгрия в ответ на действия Киева вышлет украинского консула
Политика, 15:41
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Венгрия в ответ на действия Киева вышлет украинского консула
После объявления венгерского консула в городе Берегово персоной нон грата Будапешт пошел на зеркальный шаг. Обмен дипломатическими демаршами Киева и Будапешта происходит на фоне выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья
Петер Сийярто (Фото: Виктор Дабковский / Zuma / ТАСС)

Министерство иностранных дел Венгрии дало одному из украинских консулов 72 часа, для того чтобы покинуть венгерскую территорию, в ответ на решение Киева о высылке венгерского консула. О высылке украинского дипломата сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает местный портал ​hvg.hu.

«Украина продолжает обострять конфликт... Украинский посол в Будапеште была проинформирована, что один из работающих здесь консулов должен покинуть Венгрию в течение 72 часов, это пропорциональный ответ», — заявил Сийярто, отметив, что если Киев решит заменить работающего в Будапеште дипломата другим сотрудником, то МИД будет отдельно принимать решение о его приезде.

Утром 4 октября МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегово Закарпатской области, обязав его покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Это решение было принято «в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица», заявили в Киеве.

«Укринформ» рассказало о выдаче венгерских паспортов в Закарпатье
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Ранее, в сентябре, большой резонанс на Украине вызвала публикация агентства «Укринформ», из которой следовало, что консульство Венгрии в Берегово массово выдает местным жителям венгерские паспорта. Взамен получатели паспортов приносят клятву верности Венгрии, после чего им рекомендуют факт получения венгерского паспорта от украинских властей скрывать.

Глава МИД Украины Павел Климкин тогда потребовал от Будапешта «принять меры прямо сейчас», пригрозив высылкой венгерского консула. ​

27 сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами республики.​

Венгрия раскритиковала Киев за закон об образовании на украинском языке
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Отношения между Венгрией и Украиной обострились в последнее время из-за разногласий по поводу проживающего на территории Украины этнического венгерского меньшинства. В сентябре 2017 года Верховная рада Украины запустила реформу образования, конечной целью которой является перевод среднего, профессионального и высшего образования на украинский язык. Образование на языках нацменьшинств при этом планируется оставить только для дошкольников и начальной школы — до 2020 года, а после этого — только для дошкольников.

В Берегово доля этнических венгров в соответствии с переписью 2001 года составляет более 48%, при ​том что украинцев в городе 38%.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Венгрия , Украина
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