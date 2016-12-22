Климкин пригрозил ответить на выдачу венгерских паспортов украинцам

Глава МИД Украины ответил на видео с предположительной выдачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатье. Он потребовал от Венгрии принять меры «прямо сейчас»

Павел Климкин (Фото: Zuma / ТАСС)

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области. Видео с его комментарием опубликовано у него в Twitter.

Климкин отметил, что во внешнеполитическом ведомстве «прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег, но это уже доказательство». «На это доказательство молчать нельзя, нужно среагировать», — заявил украинский чиновник. По его словам, в качестве ответа может быть выслан венгерский консул в Закарпатской области.

«У Венгрии есть две опции: доказать, что видео с выдачей [паспортов] в генконсульстве в городе Берегово — фейк, или принять меры прямо сейчас», — написал позднее Климкин в Twitter, добавив, что более реальным считает второй вариант развития событий.

Ранее агентство «Укринформ» опубликовало видео, на котором, как утверждается, гражданам Украины выдают паспорта Венгрии. Люди на видео ставят подписи при получении нового паспорта, затем произносят клятву верности Венгрии. После получения паспорта их просят не сообщать об этом украинским властям.