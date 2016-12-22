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МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон грата
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МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон грата
Политика, 12:33
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МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон грата
Дипломат должен в течение 72 часов покинуть территорию Украины. Причиной решения Киева стало недовольство раздачей венгерских паспортов в Закарпатье
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Консул Венгрии ​в городе Берегово в Закарпатской области Украины объявлен персоной нон грата. Сообщение об этом появилось на официальном сайте МИД Украины.

Как отметили в МИДе, соответствующую ноту ведомство передало послу Венгрии в Киеве Эрно Кешкеню. Решение было принято «в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица», утверждает украинская сторона. Дипломату предписано покинуть территорию республики в течение ближайших 72 часов. «Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица — от нарушений украинского законодательства», — заявили в МИД Украины.

Деятельность венгерского представительства в Закарпатье вызвало ранее недовольство Киева в связи с появлением информации о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины.

«Рассматриваем граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призываем к этому же наших венгерских партнеров», — говорится в заявлении о высылке венгерского консула.

Разногласия Киева и Будапешта связаны с ситуацией вокруг венгерского меньшинства в Закарпатье. В Будапеште оценивают численность диаспоры на западе Украины в 150 тыс. человек. В Берегово доля венгров в соответствии с переписью 2001 года составляет более 48%, при том что украинцев в городе 38%. В 2012 году власти Берегово присвоили венгерскому статус регионального языка.

Венгрия обвиняет украинские власти в дискриминации этнических венгров. Так, Будапешт подверг критике принятый на Украине закон об образовании, который ограничивает преподавание на языках национальных меньшинств. Кроме того, в 2018 году утратил силу и закон о региональных языках, который позволял официально использовать венгерский в качестве языка документооборота.

В сентябре большой резонанс в украинских СМИ вызвала публикация агентства «Укринформ», из которой следовало, что в Берегово консульство Венгрии массово выдает местным жителям венгерские паспорта. На публикацию отреагировал глава МИД Украины Павел Климкин, потребовавший от Будапешта «принять меры прямо сейчас». В противном случае, пригрозил Климкин, венгерский консул может быть выслан из Берегово.

Правительство Венгрии 1 октября официально отказалось отозвать консула из Берегово. При этом представитель МИД Венгрии подчеркнул, что на Украине венгерское меньшинство «систематически запугивается и ущемляется в правах».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Венгрия , дипломаты , Закарпатье
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