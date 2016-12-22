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МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи с кибератакой на ОЗХО
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МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи с кибератакой на ОЗХО
Политика, 15:13
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МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи с кибератакой на ОЗХО

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла в связи с предотвращенной кибератакой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сказала министр обороны королевства Анк Бейлевельд, сообщается на сайте Минобороны.

«Подрыв целостности международных организаций неприемлем. Посол России вызван, чтобы передать ему это сообщение», — сказала она.

Как отмечает издание Hln.be, министр отметила, что позже будет рассматриваться вопрос о том, следует ли принимать другие меры против российского посольства. «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию сообщает, что был вызван временный поверенный в делах России в Нидерландах.

Ранее Анк Бейлевелд рассказала, что Нидерланды в апреле выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО. Минобороны королевства сообщило, что высланы Алексей Сергеевич Моренец 1977 года рождения, Евгений Михайлович Серебряков 1981 года рождения, ​Олег Михайлович Сотников 1972 года рождения и Алексей Валерьевич Минин 1972 года рождения. Министр обороны рассказала, что у них были дипломатические паспорта.

Теги: Нидерланды , Посол
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Минобороны Нидерландов назвало имена высланных россиян Политика
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