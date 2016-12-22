Вице-спикер Рады призвала Россию вернуть 30 тыс. «украденных» вагонов

Ирина Геращенко обвинила Россию в торговле «ворованными» вагонами. Также она заявила о краже 85 «новеньких» вагонов, закупленных на выданный ЕБРР кредит, который Киев пока не вернул

Вагоны поезда в Донецкой области (Фото: Андрей Стенин / «РИА Новости»)

Власти Украины требуют от России вернуть ПАО «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») 30 тыс. вагонов, 85 из которых были приобретены за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом заявила первый зампред Верховной рады Ирина Геращенко, передает УНИАН.

«Я хочу напомнить об ужасном факте, что российская агрессия привела к краже у «Укрзализныци» более 30 тыс. вагонов», — сказала она.

По ее словам, эта «кража» является одной из ключевых. Геращенко подчеркнула, что Россия также обязана вернуть 85 «новеньких» вагонов, которые сейчас находятся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эти вагоны, как уточнила политик, были закуплены до 2014 года на кредитные средства ЕБРР, которые Украина по-прежнему должна вернуть.

Помимо этого Геращенко заявила, что на российских сайтах «торгуют этим ворованным имуществом». По ее мнению, в связи с этим украинские правоохранительные органы должны возбудить уголовные дела.

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский кабмин рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Россией. При этом Омелян отметил, что Киев не собирается блокировать транзит российских грузов через территорию Украины.

В «Укрзализныце» сообщили РБК, что компания выполнит «все решения, принятые на самом высоком государственном уровне». При этом в компании заявили, что за шесть месяцев 2018 года «Укрзализныця» заработала 177,6 млн грн (442,8 млн руб.) за счет поездов, следующих в Россию и обратно.