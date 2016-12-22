На Украине заявили о миллиардных убытках из-за Крыма и Донбасса

Украина понесла убытки в «десятки миллиардов гривен» от потери имущества в Донбассе и в «сотни миллионов гривен» из-за потери контроля над крымскими портами. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского залива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше», — подчеркнул глава Мининфраструктуры Украины.
Омелян оценил убытки судовладельцев в «несколько тысяч долларов», добавив, что Россия должна будет их компенсировать. Он отметил, что украинские власти собирают информацию об остановленных российской стороной судах и передадут ее партнерам в Европе. Кроме того, в Киеве понесли убытки от потери имущества «Украинских железных дорог», «Укрпочты» и госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» в Донбассе.
«С Россией можно говорить или языком оружия, или языком санкций. Другой альтернативы нет, потому что мы видим, что эта страна полностью слетела с катушек», — добавил министр.
В конце июля в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявили о возможности введения санкций против России из-за строительства Крымского моста. В ведомстве указывали, что санкции помогут «ограничить или прекратить экономические отношения [России] со странами ЕС и США».