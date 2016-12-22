В Киеве пообещали не блокировать российский транзит через Украину

Украинские власти не собираются блокировать транзит российских грузов по территории своей страны, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Об этом он рассказал в интервью украинскому «Пятому каналу», видеозапись передачи опубликована на сервисе Youtube.
«Транзит с каждым годом падает, Россия делает это умышленно, чтобы в очередной раз обескровить Украину, но это объективный процесс, мы на него повлиять не можем. Со своей стороны мы, безусловно, блокировать транзит не планируем, потому что есть наши обязательства в рамках ВТО», — сказал Омелян.
Ранее в тот же день Омелян, который уже предупреждал о возможности блокирования железнодорожного сообщения с Москвой, заявил, что подписал некий «исторический документ». По его словам, «в Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена».
Позже в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Омелян отметил, что анонсированные им ограничения коснутся не только железнодорожного пассажирского сообщения.
В понедельник, 6 августа, Омелян заявил, что правительство рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. При этом в операторе украинских железных дорог «Укрзализныця» РБК сообщили, что компания выполнит «все решения, принятые на самом высоком государственном уровне», поскольку главным органом, который формирует и обеспечивает реализацию госполитики в транспортной сфере, является Министерство инфраструктуры Украины.
За несколько месяцев до этого заявления газета «Коммерсантъ» сообщала со ссылкой на источники, что это решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Тогда государственный оператор украинских железных дорог «Укрзализныця» опровергал подобные планы.
Минтранс России заявил, что провел подготовку к возможной отмене властями Украины железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами. Как пояснил министр транспорта Евгений Дитрих, в случае принятия украинскими властями решения о прекращении железнодорожного сообщения Россия примет ответные меры.