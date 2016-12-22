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В «Укрзализныце» назвали прибыль от курсирования поездов в Россию
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В «Укрзализныце» назвали прибыль от курсирования поездов в Россию
Экономика, 15:59
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В «Укрзализныце» назвали прибыль от курсирования поездов в Россию

За шесть месяцев 2018 года оператор украинских железных дорог «Укрзализныця» заработал 177,6 млн грн (442,8 млн руб.) за счет поездов, следующих в Россию и обратно. Об этом сообщается на сайте оператора.

Отмечается, что прибыль от курсирования поезда Киев — Москва составила 63 млн грн (157 млн руб.), от маршрута Львов — Москва — 38 млн грн (94,7 млн руб.). Также положительный финансовый результат показывают поезда, следующие по маршрутам Днепр — Москва, Харьков — Москва, Харьков — Санкт-Петербург, Одесса — Москва, Николаев — Москва.

Кроме того, оператор сообщил, что за шесть месяцев 2018 года в направлении Украина — Россия было перевезено 358, 9 тыс. пассажиров, что на 17,1% меньше показателя за аналогичный период 2017 года. В «Укрзализныце» также отметили, что в 2017 году число перевезенных пассажиров по данному направлению по сравнению с 2013 годом уменьшилось более чем в пять раз.

6 августа сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о возможности закрытия железнодорожного сообщения с Россией. По его словам, такой вариант рассматривается. В компании «Укрзализныця» заявили, что готовы прекратить железнодорожное сообщение с Россией, если такое решение примут в Киеве.

В Федеральной пассажирской компании (ФПК), комментируя заявление Омеляна, отметили, что через территорию Украины ходит лишь поезд Москва — Кишинев.

Теги: прибыль , Украинские железные дороги , Поезд
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