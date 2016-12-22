Депутат украинской Рады раскритиковал планы отменить поезда в Россию

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович раскритиковал инициативу прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что прекращение железнодорожного сообщения пойдет Украине «на пользу». Он полагает, что это станет стимулом развития транспортной системы в стране.

«Значит, мы должны все застрелиться, не иметь возможность поехать, когда ездят туда 280 тыс. человек, как они сами сказали, в месяц. Они непредсказуемые шизофреники», — прокомментировал Рабинович слова министра.

В начале августа Омелян сообщал о планах Украины рассмотреть вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Россией. В пресс-службе оператора украинских железных дорог «Укрзализныця» РБК тогда сказали, что компания выполнит «все решения, принятые на самом высоком государственном уровне».

16 августа министр инфраструктуры Украины заявил, что подписал «исторический документ», в результате чего «в Москву будут ходить только медведи». По данным источников издания «Страна.ua», этот документ является внутренним приказом Мининфраструктуры, который прекращает не только железнодорожное, но и автобусное регулярное сообщение.