Лавров назвал Украину ненадежным транзитером газа

Украина доказала, что является ненадежным транзитером газа, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

«Сейчас, когда Украина доказала свою ненадежность в качестве транзитера, когда газотранспортная система Украины находится в достаточно тревожном состоянии, как вы знаете, наша компания «Газпром» вместе с партнерами из европейских стран соорудила первую ветку «Северного потока», уже начинается строительство «Северного потока-2», — сказал Лавров.

Российско-украинские договоренности о транзите газа через Украину истекают в 2019 году. В феврале 2018 года президент Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность продлить украинский транзит при его экономической целесообразности. В апреле эту возможность подтвердил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В июле по итогам трехсторонней встречи ЕС, России и Украины в Берлине, посвященной газовому транзиту, президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович заявил, что Москва и Киев признали необходимым разработать новое соглашение в 2020 году. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель под Берлином Путин заверил ее, что транзит через Украину будет сохранен.

«Северный поток-2» — газопровод проектной мощностью 55 млрд куб. м в год, который пройдет от России до Германии по дну Балтийского моря через юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас получены окончательные разрешения на строительство от всех стран, кроме Дании. Германия, основной потребитель сырья по новому газопроводу, заявила, что согласна на осуществление проекта только в случае сохранения альтернативных маршрутов транзита, в первую очередь украинского.



