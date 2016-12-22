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В СБУ рассказали о готовящихся провокациях России в украинских церквях
Политика, 15:06
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В СБУ рассказали о готовящихся провокациях России в украинских церквях

В Кремле разрабатывают ряд мероприятий на случай предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), в том числе «инсценировки и провокации, связанные с захватом культовых сооружения якобы представителями праворадикальных организаций». Об этом на брифинге заявил зампред Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, сообщается на сайте службы.

По словам Кононенко, в дальнейшем Москва планирует «спровоцировать массовые противостояния и акции протеста с участием прихожан православных конфессий».

Вселенский патриарх Варфоломей 7 сентября назначил в Киев двух своих экзархов из США и Канады в преддверии автокефалии УПЦ КП. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали назначение «беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата». Позднее Варфоломей заявил, что УПЦ КП добьется независимости, так как имеет подобное право.

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По словам главы синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона, после получения автокефалии верующие могут встать на защиту крупных православных монастырей на Украине, что приведет к «кровопролитию».

В конце сентября Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сообщала о захвате украинскими радикалами здания митрополичьих палат при Свято-Троицком храме в поселке городского типа Богородчаны. На фоне этого наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, митрополит Владимир призвал верующих защитить монастырь.

Теги: Россия и Украина , УПЦ КП , УПЦ МП , РПЦ , СБУ
Главное
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