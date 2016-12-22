В СБУ рассказали о готовящихся провокациях России в украинских церквях

В Кремле разрабатывают ряд мероприятий на случай предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), в том числе «инсценировки и провокации, связанные с захватом культовых сооружения якобы представителями праворадикальных организаций». Об этом на брифинге заявил зампред Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, сообщается на сайте службы.
По словам Кононенко, в дальнейшем Москва планирует «спровоцировать массовые противостояния и акции протеста с участием прихожан православных конфессий».
Вселенский патриарх Варфоломей 7 сентября назначил в Киев двух своих экзархов из США и Канады в преддверии автокефалии УПЦ КП. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали назначение «беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата». Позднее Варфоломей заявил, что УПЦ КП добьется независимости, так как имеет подобное право.
По словам главы синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона, после получения автокефалии верующие могут встать на защиту крупных православных монастырей на Украине, что приведет к «кровопролитию».
В конце сентября Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сообщала о захвате украинскими радикалами здания митрополичьих палат при Свято-Троицком храме в поселке городского типа Богородчаны. На фоне этого наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, митрополит Владимир призвал верующих защитить монастырь.