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РПЦ предупредила о кровопролитии в случае получения УПЦ автокефалии
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РПЦ предупредила о кровопролитии в случае получения УПЦ автокефалии
Общество, 14 сен, 23:47
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РПЦ предупредила о кровопролитии в случае получения УПЦ автокефалии

Если Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) лишится своих прав после получения УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) автокефалии (самоуправления), верующие могут начать защищать крупные монастыри и устроить «кровопролитие», заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в интервью телеканалу RT.

«Если УПЦ (Московского патриархата. — РБК) признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно — что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие», — заявил митрополит Иларион.

Видео: РБК

Он также заявил, что на Верховная рада Украины рассматривает законы, которые могут привести к «изоляции Украинской православной церкви».

На территории Украины функционируют УПЦ МП, УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь. Константинополь ведет подготовку к предоставлении Украинской церкви автокефалии, УПЦ МП, подчиняющаяся РПЦ, выступила против этого.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил на Украину двух своих экзархов — епископа Эдмонтонского Илариона из Канады и архиепископа Даниила из США. Они должны подготовить УПЦ КП к автокефалии.

В УПЦ Московского патриархата и РПЦ посчитали такие действия вмешательством в свои дела. 8 сентября Священный синод РПЦ заявил, что автокефалия УПЦ КП создает угрозу для мирового православия.

Борьба патриархов: почему православные церкви приблизились к расколу
Общество
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Ранее в пятницу в РПЦ пригрозили разорвать отношения с Константинополем из-за того, что в последнем поддерживают «антиканоническую деятельность» на территории УПЦ МП.

Теги: РПЦ , Украинская православная церковь
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