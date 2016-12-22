Украинский митрополит призвал защитить Почаевскую лавру после угроз

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир призвал православных христиан помочь ее защитить. Соответствующее заявление он разместил на сайте монастыря.

«Учитывая ситуацию, которая сложилась, и по информации, которой мы располагаем, и по угрозам расправой, которая все распространяется, видно, что и нам придется что-то пережить», — заявил митрополит.

Он попросил молиться за лавру и оказать моральную поддержку. Однако, по мнению митрополита, необходимо и «физическое присутствие». Он рассказал, что дополнительно сообщит верующим, когда приехать. Митрополит заявил, что служители Украинской православной церкви (УПЦ) довольны тем статусом, который она имеет.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей назначил в Киев двух своих экзархов из США и Канады в рамках подготовки к автокефалии УПЦ. Русская православная церковь назвала произошедшее «беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата».

Глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что в случае получения УПЦ автокефалии верующие могут начать защищать монастыри, что приведет к «кровопролитию». 28 сентября УПЦ сообщила, что члены запрещенной в России радикальной организации «Правый сектор» захватили здание митрополичьих палат при Свято-Троицком храме, который располагается в поселке городского типа Богородчаны на западе Украины.