В УПЦ сообщили о захвате «Правым сектором» храма на Украине

Члены запрещенной в России радикальной организации «Правый сектор» захватили здания митрополичьих палат при Свято-Троицком храме в поселке городского типа Богородчаны на западе Украины, сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Там уточнили, что инцидент произошел около 13:00. Отмечается, что прихожане сообщили о собравшихся недалеко от храма «крепких мужчинах». «Поступила информация, что глава «Правого сектора» собирает людей возле церкви, чтобы зайти в храм и захватить его. Поэтому, быстро сюда подтянулись местные жители — прихожане Свято-Троицкого храма — и попытались помешать рейдерскому захвату», — заявили в УПЦ МП.
В церкви подчеркнули, что по словам очевидцев, радикалы проникли в храм через музыкальную школу, которая примыкает к зданию. Внутри они начали драку с прихожанами, двое из которых получили переломы рук. «Настоятеля же храма, заломив ему руки, пинками выбросили на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, рейдеры сменили замки», — добавили в УПЦ.
Инцидент не удалось заснять на камеру потому что «все произошло настолько быстро», подчеркивается в сообщении.
На Украине действуют несколько православных церквей. Среди них УПЦ МП и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Ранее Московский патриархат заявил, что власти Украины начали опись его имущества в преддверии получения Киевским патриархатом автокефалии.
С просьбой признать УПЦ КП власти Украины обратились к Константинополю весной. В сентябре константинопольский патриарх Варфоломей отправил в Киев двух экзархов, которые должны подготовить УПЦ КП к автокефалии.
В Российской православной церкви (РПЦ) эти действия считают вмешательством в свои дела и угрозой мировому православию. Патриарх Московский Кирилл прекратил совершать поминовения константинопольского патриарха Варфоломея, что равносильно разрыву дипломатических отношений с Константинопольским патриархатом.