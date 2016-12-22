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В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан
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В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан
Общество, 10:48
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В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан

На индонезийском острове Сулавеси, где ранее произошли несколько землетрясений и цунами, начал извергаться вулкан Сопутан. Об этом сообщает Associated Press.

Пепельный столб от вулкана поднялся на высоту до 6 км, власти предупредили жителей об опасности, но пока не объявляли эвакуацию. Также самолетам рекомендовано не летать в районе Сопутана. 

Последствия землетрясения и цунами в Индонезии. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Жертвами землетрясения и цунами на Сулавеси, обрушившихся на остров 28 сентября, стали более 1,2 тыс. человек. После этого у берегов острова произошло еще два землетрясения.

ООН выделила Индонезии $15 млн на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Теги: Индонезия , вулкан , землетрясение , цунами
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