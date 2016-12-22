Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200

Число погибших при землетрясении и вызванном им цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1200 человек, заявил президент страны Джоко Видодо. Об этом сообщает The Straits Times.

Точную цифру погибших глава государства не назвал. Jakarta Post сообщает, что число жертв, которые остались под завалами, может достигать 2 тыс. человек, однако не указывает источник этой информации. Не менее 16 тыс. человек на данный момент покинули свои дома в центральной части острова.

Сутками ранее сообщалось о 832 погибших.

Землетрясение магнитудой 6,1 у острова Сулавеси произошло утром в 28 сентября. Второй удар имел уже магнитуду 7,5. За ними последовал​ ряд афтершоков, их общее количество к воскресенью достигло 170. Толчки вызвали волну цунами высотой до 6 м. наиболее пострадал город Палу и деревни вокруг него. Многие из погибших — отдыхающие на пляже Палу, которые готовились поучаствовать в празднике в честь годовщины города.